Неправильное питье минеральной воды может вызвать обострение болезней

Врач Ужевко сообщила, что при покупке минералки важно обращать внимание на то, какой она является – лечебной или столовой. Столовая минеральная вода отличается умеренной минерализацией: менее одного грамма на литр Лечебная вода имеет значительно более высокий показатель минерализации – более 10 граммов на литр. „Если минерализация высокая, то пить такую воду можно только после консультации врача“, - подчеркнула Светлана Ужевко.

Также специалист обратила внимание на то, что лечебную минералку нельзя пить регулярно – она назначается для приема курсом (например, определенное количество раз за сутки на протяжении 20 дней). Игнорировать данное правило небезопасно. Минеральная вода с пометкой „лечебная“ характеризуется повышенной концентрацией солей и микроэлементов, которые влияют на кишечную микрофлору.

Самодеятельное лечение такой водой может навредить работе ЖКТ.

Что касается столовой минеральной воды, она, как считается, подходит для ежедневного питья. Но при наличии определенных хронических заболеваний пить ее нужно с осторожностью, не злоупотребляя. Неправильное питье минералки может вызвать обострение болезней.

В частности, слишком активное ее употребление может навредить, если имеются скрытые заболевания почек – в этом случае можно пострадать от почечной или желчной колики, отеков, камней в почках.

„Нежелательно употреблять минеральную воду и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы, особенно в период обострения“, - добавила специалист.

Тем, кто спасается минералкой от похмелья, Ужевко посоветовала употреблять ее трижды в день по половине стакана, предварительно выпустив из воды газ.