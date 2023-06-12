Дерматолог гарантирует: 4 продукта сделают вашу кожу сияющей
Сияющий цвет лица летом не всегда означает риск для кожи. С этими продуктами вы сможете легко загореть изнутри — без вредных ультрафиолетовых лучей и круглый год. Продукты с высоким содержанием каротиноидов придают коже здоровое сияние изнутри и готовят кожу к солнцу, — уверяет MedikForum.
Сколько бета-каротина следует потреблять?
Чтобы бета-каротин достиг желаемого эффекта загара, необходимо потреблять около 30 миллиграммов ежедневно в течение как минимум трех недель.
Но красивый цвет лица — это еще не все, что может предложить это чудодейственное средство: бета-каротин, также известный как провитамин А, превращается в организме в витамин А, который регулирует рост клеток и контролирует реакции иммунной системы „Сильный антиоксидантный эффект бета-каротина защищает от повышенного уровня холестерина и предотвращает сердечные заболевания и рак“, — говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин.
Эти продукты содержат каротиноиды
1. Оранжевые овощи
„Их выдает яркий цвет — помимо моркови, в батате и тыкве“, — уточняет специалист.
2. Оранжевые фрукты.
Медовая дыня, манго, абрикосы и апельсины содержат много полезного витамина А в дополнение к каротиноидам.
3. Клубника и арбуз
Клубника, арбузы, шпинат и салат из баранины также содержат каротиноиды. Кроме того, витамины B и B6 обеспечивают быстрый загар во время принятия солнечных ванн.
4. Травы
„Мало кто знает, что местные травы, такие как петрушка, фенхель и кресс-салат, также помогают создать золотистое сияние“, — резюмирует доктор.