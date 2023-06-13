Рецепт улучшения памяти для пожилых — музыка

Бороться с потерей серого вещества можно при помощи активного слушания музыки. В исследовании приняли участие 132 пенсионера в возрасте от 62 до 78 лет. В течение года они регулярно учились играть на музыкальных инструментах и расширяли музыкальный кругозор, уделяя этому не менее часа в день.