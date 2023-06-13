13.06.2023, 10:30
Рецепт улучшения памяти для пожилых — музыка
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С приходом старости люди теряют мозговое серое вещество. Это приводит к ослабеванию памяти и умственных способностей. Активное усыхание происходит до 70 лет. На скорость и силу усыхания влияет генетика, характер, образ жизни и повседневные привычки, — сожалеет журнал Neuroimage: Reports.
Бороться с потерей серого вещества можно при помощи активного слушания музыки. В исследовании приняли участие 132 пенсионера в возрасте от 62 до 78 лет. В течение года они регулярно учились играть на музыкальных инструментах и расширяли музыкальный кругозор, уделяя этому не менее часа в день.
Итог эксперимента показал рост объема серого вещества и улучшения рабочей памяти