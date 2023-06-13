Врач дал советы, как нормализовать давление в жару

„Чтобы избежать скачков давления, главное — не допускать обезвоживания. Необходимо всегда иметь под рукой воду и не лениться ее пить, даже когда человек вроде бы не чувствует жажды“, — рассказал специалист.

Медик объяснил, что нехватка воды в организме вызывает чувство жажды, ощущаемое человеком с некоторым опозданием. Поэтому в жару воду следует употреблять понемногу в течение дня, независимо от того, хочется пить или нет, — на всякий случай.



Гинзбург предупредил, что лекарства для снижения АД, принимаемые гипертониками, в жаркую погоду, могут давать более выраженный эффект – особенно, если человек пьет недостаточно воды и подвергается нагрузкам: „Привычные дозы лекарств для гипертоников в жару оказываются завышенными“.

Специалист порекомендовал людям с гипертонией консультироваться с врачами по поводу количества принимаемых препаратов в жаркую погоду и его возможной корректировки.

Гипотоники, чье давление изначально является пониженным, могут в жару страдать от его еще более значительного падения. По словам Гинзбурга, таким людям нормализовать давление в жаркую погоду могут помогать напитки с тонизирующим эффектом (в своем составе они содержат кофеин, женьшень или элеутерококк). „Если давление упало резко, можно съесть что-нибудь соленое“, — добавил эксперт.