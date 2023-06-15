„Не могу спокойно заниматься реновацией мызы, пока геям дают право вступать в брак“. Высказывание политика EKRE развеселило соцсети(37)
На прошлой неделе в газете Maaleht вышло интервью с членом Рийгикогу от EKRE Эвелин Пооламетс, где она кроме прочего жаловалась на то, что- из-за плана правительства позволить однополым парам вступать в брак она не может спокойно заниматься реновацией своей мызы. Абсурдное высказывание политика взорвало соцсети и породила множество шуток.
В интервью Maaleht Эвелн Пооламетс рассказывает, как в их с мужем Анти Пооламетсом (также депутат от EKRE) жизнь десять лет назад пришли мыза и лошади. Тогда семья продала свою удобную квартиру в столице и переехала вместе с детьми в находящуюся в плачевном состоянии мызу Кулина в Ляэне-Вирумаа.
„Видите, окна мызы совсем не вымыты, еще не успела. Я меня же нет крепостных крестьян“, - посмеялась она. Восстановление старой мызы стало делом жизни Эвелин. Между делом она также добавила, что не может спокойно заниматься реновацией своей любимой мызы, пока геям дают право вступать в брак, а в Рийгикогу она состоит из чувства миссии.
Это высказывание Пооламетс не осталось без внимания в эстонских соцсетях. Пользователей Twitter оно настолько рассмешило, что они начали наперебой шутить и делать мемы на эту тему.
„Человеку в такой ситуации уместно посочувствовать“, - иронизирует один.
„Позвоню начальству и скажу: простите, не могу завтра выйти на работу - у нас тут геи вступают в брак!“ - смеется другой.
„Интересно, почем у в Эвелин Пооламетс спрашивают, как она справляется с реновацией мыщы, пока геям дают право вступать в брак, но никто не спрашивает, как геи справляются с реновацией своих мызы и другой недвижимости, пока им дают право вступать в брак?“ - вопрошает третий.
Еще один пользователь поинтересовался, почему депутат вообще занимается ремонтом: „Эвелин Пооламетс и не должна заниматься реновацией мызы, ведь она член Рийгикогу и должна, как я понимаю, ходить на заседания и работать в комиссиях. Но может быть и лучше, что она стены штукатурит...“
Другой добавил, что Эвелин Пооламетс должен утешать тот факт, что плакать о вступающих в брак геях намного комфортнее в полуотреставрированной мызе, чем в какой-то лачуге.
„А я не могу спокойно убираться у себя в квартире, пока госпожа Пооламетс реновирует свою большую мызу!“ - возмущается третий.
Ну и конечно же, в ход пошли мемы.
„Твое лицо, когда пытаешься реновировать мызу, а геи вступают в брак“.
„Мыза Поламетсов после первого однополого брака“.
- Не могу реновировать мызу, пока геи вступают в брак!
- У тебя что, есть мыза, чтобы ее реновировать?
- Погоди, ты что можешь вступать в брак?
- У вас что, есть и мызы, чтобы их реновировать, и в брак вы можете вступать?!
„101 совет, как избежать однополого брака во время реновации мызы“ Автор: Эвелин Пооламтес
- Муж, вынеси мусор!
- Не могу, скоро начнут однополые браки легализовывать.
- Полностью тебя понимаю, уж сама справлюсь...