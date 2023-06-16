Эстонцы негодуют: скандальная Эрна Хуско в годовщину июньской депортации снимала откровенную рекламу на мемориале Маарьямяэ(26)
Блогер и фитнес-красотка с эстонскими корнями из Финляндии Эрна Хуско недавно посетила Эстонию и уже успела разозлить местных жителей. 14 июня в Эстонии вспоминают жертв июньской депортации, а девушка в этот день решила разместить в соцсетях видео, где она рекламирует обтягивающую спортивную одежду на Мемориале жертвам коммунизма Маарьямяэ.
На размещенном ей в Instagram видео было видно, как она сексуально расхаживает по мемориалу Маарьямяэ, рекламируя свою новую спортивную одежду - обтягивающие лосины и маленький топик, куда еле помещается грудь красотки.
В комментариях к видео обратили внимание на то, что происходящее крайне неуместно. „Этот монумент и именно сегодня??? Пожалуйста, Эрна, это оскорбительно“, - гласил один из них.
По всей видимости, из-за шквала критики со стороны подписчиков и эстоноземельцев Хуско решила удалить видео, и вместо этого выставила другое - где она в своей спортивной одежде бегает по арке на Певческом поле в Таллинне.
Приезд красотки в Таллинн с самого начала не задался. В эстонской столице злостная нарушительница ПДД сразу схватила штраф.