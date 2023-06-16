Эстонцы негодуют: скандальная Эрна Хуско в годовщину июньской депортации снимала откровенную рекламу на мемориале Маарьямяэ

На размещенном ей в Instagram видео было видно, как она сексуально расхаживает по мемориалу Маарьямяэ, рекламируя свою новую спортивную одежду - обтягивающие лосины и маленький топик, куда еле помещается грудь красотки.

В комментариях к видео обратили внимание на то, что происходящее крайне неуместно. „Этот монумент и именно сегодня??? Пожалуйста, Эрна, это оскорбительно“, - гласил один из них.

По всей видимости, из-за шквала критики со стороны подписчиков и эстоноземельцев Хуско решила удалить видео, и вместо этого выставила другое - где она в своей спортивной одежде бегает по арке на Певческом поле в Таллинне.

Приезд красотки в Таллинн с самого начала не задался. В эстонской столице злостная нарушительница ПДД сразу схватила штраф.