Доктор предупреждает по-хорошему: не стоит даже пробовать немытые фрукты
Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов рекомендует помнить об опасности употребления немытых плодов и не пробовать их на рынке. Люди, которые манкируют этим правилом, подвергают себя серьезному риску заболеть гепатитом А. Об этом пишет Medikforum.
Вирусный гепатит А известен также как болезнь Боткина. Он представляет собой острую инфекцию, поражающую клетки печени (гепатоциты) и способную в некоторых случаях создавать серьезную угрозу человеческому организму.
Владимир Неронов отметил, что вирус, вызывающий данную инфекцию, является очень стойким микроорганизмом. „Вирус гепатита А не боится кипячения, воздействия хлором. Он передается через немытые овощи и фрукты, бытовые контакты“, — предостерег врач.
Неронов добавил, что при случившемся инфицировании инкубационный период заболевания может длиться до 4 недель. Затем появляются симптомы в виде тошноты, рвоты, тяжести в правом подреберье, пожелтевших глазных белков и кожи, потемневшей мочи.
„Шансы подцепить эту заразу двукратно увеличиваются у тех, кто часто отдыхает в Таиланде, Индии и других странах Юго-Восточной Азии. К зонам риска также относят Турцию, Мексику, Египет“, — подсказал врач.