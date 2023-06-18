„Обязательно ешьте летом“: 5 полезных свойств арбуза

„Помимо большого количества жидкости и небольшого количества калорий, арбуз содержит множество витаминов и минералов, укрепляющих иммунную систему и организм“, — говорит врач-нутрициолог Игорь Строков и перечисляет все полезные свойства ягоды-гиганта.

Отлично подходит для фигуры

Арбуз имеет приемлемые 39 калорий на 100 г. Но он может не только поддерживать диету в качестве здоровой закуски, такие питательные вещества, как калий, фосфор и магний, могут даже нейтрализовать боль в мышцах - так легко после спортивный блок иногда дополнительно увлажняют несколькими кусочками арбуза.

Укрепляет иммунную систему

„Высокое содержание витамина С укрепляет иммунную систему. Антиоксидант предотвращает распространение вирусов и бактерий в организме“, — уверяет специалист.

Богат антиоксидантами

Арбуз обязан своим красноватым цветом антиоксиданту ликопину. Это не только делает фрукт аппетитным, но и делает его чрезвычайно полезным, потому что нейтрализуются свободные радикалы, которые могут способствовать развитию рака.

Снижает кровяное давление

Вторичные растительные вещества бета-каротин и цитруллин также в изобилии содержатся в арбузах. „Они расслабляют сосуды, улучшают кровообращение в организме и тем самым укрепляют сердечно-сосудистую систему“, — говорит нутрицитолог. Несколько исследований посвящены антигипертензивному эффекту фруктов, от которого также могут получить пользу люди с избыточным весом.

Делает вас красивыми

Арбуз также содержит большое количество витамина А в форме каротиноидов. Это пигменты, придающие пище красный, желтый или темно-зеленый цвет. Но не только фрукты хорошо выглядят — витамин А важен для регенерации волос и кожи, а также поддерживает здоровье глаз.