„Обязательно ешьте летом“: 5 полезных свойств арбуза(3)
В салате, в чистом виде в качестве закуски, а также в сытном сочетании или в виде пюре в чудесно освежающем напитке — арбуз просто идеальное лакомство для теплых дней и поэтому обязательно должен быть в меню, — наставляет Medikforum.
„Помимо большого количества жидкости и небольшого количества калорий, арбуз содержит множество витаминов и минералов, укрепляющих иммунную систему и организм“, — говорит врач-нутрициолог Игорь Строков и перечисляет все полезные свойства ягоды-гиганта.
Отлично подходит для фигуры
Арбуз имеет приемлемые 39 калорий на 100 г. Но он может не только поддерживать диету в качестве здоровой закуски, такие питательные вещества, как калий, фосфор и магний, могут даже нейтрализовать боль в мышцах - так легко после спортивный блок иногда дополнительно увлажняют несколькими кусочками арбуза.
Укрепляет иммунную систему
„Высокое содержание витамина С укрепляет иммунную систему. Антиоксидант предотвращает распространение вирусов и бактерий в организме“, — уверяет специалист.
Богат антиоксидантами
Арбуз обязан своим красноватым цветом антиоксиданту ликопину. Это не только делает фрукт аппетитным, но и делает его чрезвычайно полезным, потому что нейтрализуются свободные радикалы, которые могут способствовать развитию рака.
Снижает кровяное давление
Вторичные растительные вещества бета-каротин и цитруллин также в изобилии содержатся в арбузах. „Они расслабляют сосуды, улучшают кровообращение в организме и тем самым укрепляют сердечно-сосудистую систему“, — говорит нутрицитолог. Несколько исследований посвящены антигипертензивному эффекту фруктов, от которого также могут получить пользу люди с избыточным весом.
Делает вас красивыми
Арбуз также содержит большое количество витамина А в форме каротиноидов. Это пигменты, придающие пище красный, желтый или темно-зеленый цвет. Но не только фрукты хорошо выглядят — витамин А важен для регенерации волос и кожи, а также поддерживает здоровье глаз.