Новые жертвы „Титаника“? В Атлантике пропал батискаф с туристами

Туристический батискаф „Титан“ компании OceanGate, спускавшийся к обломкам „Титаника“, пропал в Атлантическом океане, сообщают CBS News и BBC. Последний раз компания писала в Twitter о ходе экспедиции 15 июня, сейчас OceanGate подтвердила пропажу и сообщила о поисках аппарата.

CBS со ссылкой на лейтенанта Джордана Харта из береговой охраны США в Бостоне сообщает, что личный состав „в настоящее время проводит поисково-спасательную операцию“. Пока поиски результатов не принесли. BBC также сообщает, что туристический батискаф сейчас ищут два самолета.

На сайте OceanGate указано, что экспедиция запланирована на 12—20 июня. Отмечается, что батискаф вмещает пять человек, один из которых управляет судном. Местом прибытия назван город Сент-Джонс, провинция Ньюфаундленд, Канада.

По данным британской газеты The Guardian, на борту батискафа находятся пять человек. Отмечается, что на субмарине может быть британский бизнесмен Хэмиш Хардинг — одно из мест на аппарате якобы забронировано на его имя. Известно, что Хардинг был в составе миссии Blue Origin NS-21 и отправился в космос 4 июня 2022 года. Компания Action Aviation, которую возглавляет Хардинг, накануне сообщила, что руководитель погрузился на аппарате OceanGate.

„Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга, субмарина которого пропала во время изучения „Титаника“. Поисково-спасательная операция в разгаре“, — передает телеканал Sky News заявление Брайана Заса, приемного сына 58-летнего бизнесмена.