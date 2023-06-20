Новые жертвы „Титаника“? В Атлантике пропал батискаф с туристами(2)
В Атлантическом океане пропал батискаф, на котором туристы погружались к обломкам „Титаника“. По данным Guardian, в батискафе находится пять человек.
Туристический батискаф „Титан“ компании OceanGate, спускавшийся к обломкам „Титаника“, пропал в Атлантическом океане, сообщают CBS News и BBC. Последний раз компания писала в Twitter о ходе экспедиции 15 июня, сейчас OceanGate подтвердила пропажу и сообщила о поисках аппарата.
CBS со ссылкой на лейтенанта Джордана Харта из береговой охраны США в Бостоне сообщает, что личный состав „в настоящее время проводит поисково-спасательную операцию“. Пока поиски результатов не принесли. BBC также сообщает, что туристический батискаф сейчас ищут два самолета.
На сайте OceanGate указано, что экспедиция запланирована на 12—20 июня. Отмечается, что батискаф вмещает пять человек, один из которых управляет судном. Местом прибытия назван город Сент-Джонс, провинция Ньюфаундленд, Канада.
По данным британской газеты The Guardian, на борту батискафа находятся пять человек. Отмечается, что на субмарине может быть британский бизнесмен Хэмиш Хардинг — одно из мест на аппарате якобы забронировано на его имя. Известно, что Хардинг был в составе миссии Blue Origin NS-21 и отправился в космос 4 июня 2022 года. Компания Action Aviation, которую возглавляет Хардинг, накануне сообщила, что руководитель погрузился на аппарате OceanGate.
„Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга, субмарина которого пропала во время изучения „Титаника“. Поисково-спасательная операция в разгаре“, — передает телеканал Sky News заявление Брайана Заса, приемного сына 58-летнего бизнесмена.
Также на судне находится ирландский дайвер Рори Голден. На своей странице в Facebook он написал, что экипаж в порядке: „Я в порядке. Мы все сосредоточены. Пожалуйста, не спрашивайте их имена [кто находится на борту], так как это бестактно. Я уже видел в социальных сетях неуместные комментарии. Хочу поблагодарить всех, кто пытался отправить мне сообщение в WhatsApp. У нас сложилась ситуация, которой сейчас занимается поисково-спасательная служба.<...> Наши возможности выхода в Интернет ограничены. Информация и обновления будут публиковаться по мере необходимости“.
Ранее адмирал Джон Могер заявил, что запаса кислорода на батискафе хватит на 96 часов. При этом, спасательная операция уже длится 30 часов. Воздуха в пропавшем туристическом корабле хватит до полудня четверга.