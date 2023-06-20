Звезда Flying Wild Alaska Джим Твето погиб в авиакатастрофе

Согласно отчету, Твето и его пассажир Шейн Рейнольдс, гид-проводник по охоте и рыбалке из Орофино, штат Айдахо, были в самолете Cessna 180, который разбился в 35 милях (56 км) к северо-востоку от прибрежной деревни Шактулик.

„Самолет Cessna 180 взлетел, но не набрал высоту, а затем разбился“, — говорится в заявлении. Военнослужащие получили сигнал SOS в 11:48, а затем уже сообщение о крушении самолета.

Военные, прибывшие из Нома, обнаружили два тела. Национальный совет по безопасности на транспорте уже расследует авиакатастрофу.

О Твето и его семейной авиакомпании Era Alaska рассказывается в сериале Discovery Channel , который шел в течение трех сезонов с 2011 по 2012 год. Телешоу показывало жизнь семьи, когда те встречались с опасностями местной погоды и ландшафта, чтобы доставить вещи первой необходимости в отдаленные районы на самолетах.

Твето родился в Канзасе и вырос в Миннесоте, потом переехал на Аляску, чтобы играть в хоккей в Университете Аляски в Анкоридже. Позже он поселился в Уналаклите, где познакомился со своей женой Ферно. У пары есть три дочери, которые также снялись в сериале.