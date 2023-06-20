3 шага к идеальному сну

Недостаток сна может иметь пагубные последствия во многих отношениях. Слишком мало сна может привести к отсутствию мотивации и сосредоточенности, а также к повышенной раздражительности, стрессу, беспокойству и депрессии. „Были проведены исследования, доказывающие, что недостаток сна может оказывать неблагоприятное воздействие на наше сердце, легкие и иммунную систему, а также приводить к увеличению веса и ишемической болезни сердца“, — говорит семейный врач Татьяна Захарова.

Выключайте компьютер и другие устройства как минимум за час до сна.

Просмотр вашего телефона, компьютера и телевизора может негативно сказаться на сне. „Мелатонин, известный как „гормон сна“, — это то, что мы вырабатываем, чтобы вызвать сонливость, и если ваши устройства остаются включенными, синий свет, исходящий от большинства экранов, может подавить его высвобождение в организм и вызвать нарушение ночного сна“, — рекомендует доктор.

Сосредоточьтесь на „гигиене сна“ с регулярным распорядком

Планируя свой ночной распорядок, вы тренируете свой мозг, чтобы подготовиться к хорошему ночному сну“.

Для этого врач рекомендовала попробовать:

Сделайте свою спальню своим „убежищем“. Расслабляющая обстановка — это более счастливое и комфортное место.

После ночной рутины приглушения света, принятия теплой ванны с пеной или душа и прослушивания успокаивающей музыки.

Привыкайте ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день.

Удобный матрас и подушка являются важными факторами для хорошего ночного сна.

Открытие окна для прохладной температуры в темной комнате помогает улучшить сон.

Включите регулярные физические упражнения в свой распорядок дня, чтобы снять стресс .

„Якорите“ свой путь ко сну

„Якорение“ помогает вам запомнить положительное воспоминание, связав его с физическим действием. „Вы можете привнести в настоящий момент любое воспоминание, которое заставляет вас чувствовать себя хорошо. Это может быть воспоминание об успокаивающем, расслабленном воспоминании об уверенном и счастливом времени. Потренируйтесь закреплять воспоминание, которое расслабит вас перед сном“, — советует врач.