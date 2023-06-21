Веру Полозкову заподозрили в „оправдании терроризма“(3)
Председатель комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская попросила генпрокурора Игоря Краснова проверить высказывания поэтессы Веры Полозковой на оправдание терроризма. Об этом депутат сама рассказала в своем телеграм-канале.
Ямпольская заподозрила неладное при просмотре интервью Полозковой, которое та дала телеканалу „Дождь“. В нем поэтесса прокомментировала инцидент с подрывом автомобиля Захара Прилепина, который СК оценил как террористический акт. На вопрос ведущего, выпила ли бы Полозкова шампанское в связи со случившимся, поэтесса пошутила: „Максимум — пивко“. После она добавила, что „никакой радости и никакого злорадства“ не испытала и „никому, конечно, смерти не желает“.
По мнению депутата, слова Полозковой были „циничными“, „абсолютно неприемлемыми и аморальными“. Они, как считает Ямпольская, могут подпадать под статью 205.2 УК РФ о публичном оправдании или пропаганде терроризма. „Если будет возбуждено уголовное дело, мы не увидим госпожу Полозкову в России. Бонус приятный, согласитесь“, — считает Ямпольская.