Веру Полозкову заподозрили в „оправдании терроризма“

Ямпольская заподозрила неладное при просмотре интервью Полозковой, которое та дала телеканалу „Дождь“. В нем поэтесса прокомментировала инцидент с подрывом автомобиля Захара Прилепина, который СК оценил как террористический акт. На вопрос ведущего, выпила ли бы Полозкова шампанское в связи со случившимся, поэтесса пошутила: „Максимум — пивко“. После она добавила, что „никакой радости и никакого злорадства“ не испытала и „никому, конечно, смерти не желает“.