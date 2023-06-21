Регулярное употребление чеснока сказывается на потенции у мужчин — но как?

„Механизм эрекции – одной из составляющих продолжения человеческого рода – это расширение сосудов“, — высказался доктор Гандельман. В свою очередь, доктор медицинских наук Елена Малышева констатировал, что то, насколько правильным и здоровым является функционирование сосудов полового органа у мужчин, зависит их подверженность опасным событиям, таким как инфаркт: „Если мужчина жалуется на импотенцию, то через пять лет ему может грозить инфаркт миокарда“.