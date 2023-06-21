Регулярное употребление чеснока сказывается на потенции у мужчин — но как?
Объясняя воздействие чеснока на мужское здоровье, врачи отметили, что пряный овощ способствует более интенсивной выработке окиси азота, расширяющей сосуды. Специалисты отметили, что регулярное употребление чеснока сказывается на потенции у мужчин исключительно позитивно, — радует Medikforum.
„Механизм эрекции – одной из составляющих продолжения человеческого рода – это расширение сосудов“, — высказался доктор Гандельман. В свою очередь, доктор медицинских наук Елена Малышева констатировал, что то, насколько правильным и здоровым является функционирование сосудов полового органа у мужчин, зависит их подверженность опасным событиям, таким как инфаркт: „Если мужчина жалуется на импотенцию, то через пять лет ему может грозить инфаркт миокарда“.
Врач посоветовали мужчинам, сталкивающимся с проявлением импотенции, обращаться к кардиологу, проверять состояние сердечно-сосудистой системы.