Врач сообщила о пользе абрикосов

По словам терапевта Ильинской, абрикосы содержат достаточное количество бета-каротина, лютеина и зеаксантина – эти вещества являются мощными антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений. В дополнение к антиоксидантам абрикосы содержат флавоноиды, способные уменьшать окислительный стресс, который ассоциируется с разными хроническими заболеваниями, такими как ожирение, болезни сердца и т. д. Вдобавок они насыщены витаминами А, С и Е.

Поддерживают зрение и здоровье глаз. Витамины А и Е, бета-каротин, лютеин и зеаксантин, содержащиеся в этих фруктах, защищают глаза от окислительного стресса.

Улучшают состояние кожи. Благодаря действию антиоксидантов в абрикосах кожа обеспечивается лучшей защитой от действия вредных факторов, включая ультрафиолетовое излучение солнца, курение, грязный воздух.

Помогают нормализовать давление. Врач сообщила: „Абрикосы содержат калий – электролит, который играет важную роль в регулировании баланса жидкости в организме и кровяного давления“.

Улучшают работу кишечника. Одна чашка (165 г) нарезанных абрикосов содержит 3,3 грамма клетчатки – это количество соответствует 8,6% ежедневной потребности мужчин и 13,2% потребности женщин. Рацион с высоким содержанием клетчатки полезен для развития полезной кишечной флоры и хорошего пищеварения, констатировала врач.

Защищают печень. Терапевт отметила, что некоторые исследования связывают потребление абрикосов с защитой печени от окислительного стресса, ведущего к ее воспалению.