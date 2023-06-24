„Лысый, ты что исполняешь?!“: Иосиф Пригожин „огреб“ в Сети за своего однофамильца

Глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин предпринял вооруженное восстание в России в попытке сменить руководство Министерства обороны РФ. В то же время, россияне набросились на другого Пригожина — Иосифа, музыкального продюсера и мужа певицы Валерии. Комментаторы „атаковали“ его Instagram-страницу.

Под публикациями на странице Иосифа Пригожина начали появляться многочисленные комментарии о мятеже в России. Видимо, россияне „перепутали“ Пригожиных. Хотя не исключено, что кто-то их действительно путает.

„Валерию в первые леди!“, „Брат, ты чё там исполняешь? Тормози!“, „Иосиф, ну ты мужик! Не сдюжил!“, „Пригожин, сложи оружие“, — наперебой издеваются соскучившиеся по „движухе“ россияне.

Отметим, Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер и бизнесмен. В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других.