Нашли? Недалеко от места пропажи актера Джулиана Сэндса обнаружены человеческие останки(2)
Департамент шерифа округа Сан-Бернардино сообщил, что туристы нашли останки человеческого тела на горе Болди. В январе в этом районе пропал актер Джулиан Сэндс. Как сообщает Deadline, идентификация тела завершится на следующей неделе.
„В субботу, 24 июня 2023 года, около 10 часов утра гражданские туристы связались со станцией шерифа Фонтаны после того, как обнаружили человеческие останки в дикой местности на горе Болди, — говорится в заявлении департамента. — Умерший был доставлен в офис коронера для опознания“.
Тело было найдено через сутки после того, как близкие Сэндса сделали свое первое заявление по поводу поисков актера. Они заявили о глубокой благодарности поисковым группам и координаторам.
65-летний Сэндс пропал 13 января в районе Болди. Поиски стартовали сразу же, но на следующий вечер наземные бригады были сняты с горы из-за риска схода лавин и плохого состояния тропы из-за снега и льда.