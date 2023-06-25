Дерматолог предупреждает: после 45 лет лучше не загорать

„К таким заболеваниям относятся красная волчанка, склеродермия, фотоаллергический дерматит — аллергическая реакция на солнце и различные фотодерматозы – заболевания, которые вызваны или обострены солнцем“, — сообщила специалистка. \Кроме того, солнечные ванны противопоказаны при диспластическом невусе, при большом количестве (больше ста) имеющихся на теле родинок.

Если перечисленные факторы отсутствуют, однако присутствуют светлая, легко краснеющая на солнце кожа, светлые глаза и волосы, — загорать тоже не нужно.

Дополнительно дерматолог Галлямова посоветовала не загорать людям после 45 лет. „После 45-50 лет защита кожи уже не та, и возрастает риск раковых заболеваний. Солнце может это и спровоцировать, и усилить“, — предупредила эксперт. В таком возрасте любителям солнечной погоды следует находиться в тени и лишь на протяжении ограниченного времени.