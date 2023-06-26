Опасно для мозга: доктор предупреждает о неожиданной опасности газировки и пакетированных соков

„Присутствие в газировкебромированного растительного масла (пищевой добавки Е443), известного своей токсичностью, может вызвать нервное расстройство и потерю памяти, когда вещество в определенном количестве накопится в организме“, — написал врач в своем Telegram-канале.

Все это можно заменить обычной водой, минералкой, травяными чаями, домашними морсами и компотами, желательно, без сахара.

Бромированное растительное масло — эмульгатор, стабилизатор. Его используют в пищевых продуктах для предотвращения ингредиентов от разложения, как пенообразователь в продуктах повышенной кислотности и антивспениватель в жирах. Бромированное растительное масло делают из сои или зерновых культур методом взаимодействия с бромом. Его активно используют в производстве маргаринов, жиров, сливок, мороженного, соков и безалкогольных напитков, чаще всего газированных, особенно с цитрусовым вкусом, поскольку бромированное растительное масло имеет чуть горьковатый вкус и характерный аромат. Напитки, содержащие Е443, обычно мутные на просвет.

Что касается напитков, содержащих алкоголь, то с ними организм получает большое количество калорий. Это может привести к увеличению веса и другим неприятным последствииям. „Дело в том, что одной из особенностей спиртного является высокий гликемический индекс, который больше, чем у сахара“, — отметил специалист.

Более того, полученные с алкоголем калории мгновенно идут в кровь. Если человек не позволяет себе торты, пирожные, конфеты, чтобы не набрать лишних килограммов, но увлекается спиртным, то его диета практически не имеет смысла.

Пиво многие считают „несерьезным“ алкоголем, называют „жидким хлебом“ и даже считают полезным из-за содержания витамином группы В. Однако нужно помнить, что пиво содержит фитоэстрогены, которые являются аналогом женских гормонов. У мужчин, предпочитающих именно пиво, часто формируется ожирение по женскому типу: растет грудь, бедра и живот.