Три причины, из-за которых организм „отказывается“ от завтрака

Завтрак нормализует метаболизм и „укрощает“ кортизол, который утром активно вырабатывают надпочечники. „Если мы их не „накормим“, то кортизол примется сжигать наши мышцы. Кроме того, сбалансированный завтрак позволяет меньше съедать днем и вечером, значит, автоматически стройнит, — написала медик в своем телеграм-канале.

Отсутствие аппетита по утрам может быть связано с несколькими факторам.

Нестабильный или короткий сон. Если вы мало спали, то организм хочет „доспать“, а не есть. Поэтому обеспечьте себе правильный режим.

Вы переели на ночь. Обильный и плотный ужин после 8 вечера приводит к тому, что аппетита утром не будет.

Много кофе. Если утро начинается не со стакана воды, а с кофе, то высока вероятность, что завтракать не захочется. Кофе следует пить через час после завтрака, отметила Павлова.

Кортизол — глюкокортикоидный стероидный гормон. Его также называют „гормоном стресса“, поскольку он активно вырабатывается в ответ на стресс. Повышение уровня кортизола приводит к нарушению метаболических процессов, гормональным сбоям, ослаблению иммунитета, расстройству пищеварения, ослаблению потенции, бессоннице, раздражительности.

Ранее специалисты Университета Суррея представили эффективный метод похудения, который называется „90 минут“. По их словам, метод очень прост: нужно изменить время завтрака и ужина, сдвинув их на 90 минут вперед и назад соответственно. Результаты очень хорошие. Такой способ поможет сбросить лишние килограммы. Его преимущество состоит в том, что отказываться от любимых продуктов или считать калории не нужно.