У острых блюд обнаружилась неожиданная польза

Алкалоид капсаицин содержится в разных видах стручкового перца, при раскусывании перца он выводит из строя болевые рецепторы, и мозг перестает получать сигналы о боли, объяснила Чистякова. Капсаицин поглощает нейропептид P (который должен передавать ощущение боли) и стимулирует выработку снимающих воспаление веществ.

Также капсаицин связывается с рецептором, блокировка которого приводит к выбросу эндорфинов, продолжила Чистякова. Эндорфины работают как обезболивающее и вызывают легкое ощущение эйфории. Врач добавила, что этими свойствами ученые объясняют привязанность некоторых людей к острому.

Попадая на слизистую капсаицин подавляет размножение бактерий: кишечной палочки и даже бактерии Helicobacter pylori, вызывающей гастрит. „Жжение провоцирует увеличение секреции слизи, значит косвенно способствует пищеварению. Капсаицин часто применяют в спортивных БАДах. Исследования говорят о способности вещества снижать уровень глюкозы в крови и увеличивать терморегуляцию, что может косвенно ускорять метаболизм и способствовать похудению“, — поясняет доктор.

Чистякова добавила, что капсаицин способствует уменьшению гормона голода грелина, снижает уровень плохого холестерина и артериальное давление за счет расширения сосудов.

При употреблении в пищу чистого перца или острых блюд необходимо помнить, что капсаицин может и навредить: „При попадании чистого вещества на кожу возникает химический ожог. То же самое происходит со слизистой желудка и кишечника при потреблении большого количества перца. Сам капсацин не переваривается желудком и в неизменном виде выводится через ЖКТ“.

„Регулярное раздражение слизистой ЖКТ может привести к обострению или образованию язвенной болезни. Толерантность к острому можно развить, поэтому непривыкшему к острой еде человеку лучше начинать употребление с малых порций острой пищи“, — подвела итог врач.