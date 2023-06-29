24-летний онкобольной победил рак 4 стадии с помощью физкультуры

Люк Гренфелл-Шоу, у которого был диагностирован „неизлечимый“ рак, успешно справился с заболеванием и теперь, по его словам, чувствует себя „лучше, чем когда-либо“. У него была диагностирована агрессивная саркома 4-й стадии, которая распространилась на легкие в 2018 году. Тогда Люку было 24 года.

Саркома — редкий тип злокачественной опухоли, которая возникает в костях и соединительных тканях.



Люк верит, что физические упражнения „убили“ его рак - цель, которая когда-то казалась „практически невыполнимой“. „Я был уверен, что умру к Рождеству. Быть живым пять лет спустя - это за пределами моих мечтаний. Я здоров, как никогда“, — рассказал мужчина Express.

После получения диагноза, которого все боятся, Люку назначили комбинацию химиотерапии, лучевой терапии и операции. Это переносилось очень тяжело. Но, несмотря на слабость, пациент твердо решил не опускать руки и понемногу занимался посильными упражнениями. По его словам, врач застал его в больничной палате за „ездой на велосипеде“. „Сначала он был обеспокоен, но после проведения исследований пришел к выводу, что это, вероятно, улучшило мою реакцию на химиотерапию и помогло мне лучше справляться с побочными эффектами“, — отметил Люк.

“Я твердо верю, что ходьба пешком по 20-30 минут в день во время лечения рака (когда я был в больнице) и щадящие физические упражнения не менее 30 минут в день после лечения (вне больницы) спасли мне жизнь“, — утверждает мужчина.

Исследование, опубликованное в Prostate Cancer and Prostatic Diseases, показало, что даже небольшие тренировки могут быть эффективными. Профессор Роб Ньютон, участник исследования, сказал: „Мы настоятельно рекомендуем пациентам с раком предстательной железы и, вероятно, с любым типом рака выполнять физические упражнения каждый день для поддержания химической среды в организме, подавляющей пролиферацию раковых клеток.

Первые признаки рака