В Украине погиб наследник артиста Александра Пороховщикова

Несколько лет за наследство Пороховщикова шла борьба. В конце концов право наследования получил брат артиста Шота Барабадзе, проживающий в Грузии. Продажей имущества — двумя квартирами в Москве и домом — занимался его сын Вахтанг. Московские родственники утверждают, что Барабадзе-младший не церемонился с наследством, выкинув на помойку не только личные вещи, но и уникальные архивы актера, в том числе редкие фотографии. Надо ли добавлять, что они скорее рады новости о гибели Барабадзе. „Бумеранг догнал их семью“, — не скрывает злорадства племянница Пороховщикова Наталья Дмитриева.