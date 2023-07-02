В Украине погиб наследник артиста Александра Пороховщикова
Ещё 4 апреля под Бахмутом погиб 45-летний Вахтанг Барабадзе, воевавший на стороне Украины. Только 6 недель спустя тело бойца удалось вывезти и захоронить в Грузии.
Несколько лет за наследство Пороховщикова шла борьба. В конце концов право наследования получил брат артиста Шота Барабадзе, проживающий в Грузии. Продажей имущества — двумя квартирами в Москве и домом — занимался его сын Вахтанг. Московские родственники утверждают, что Барабадзе-младший не церемонился с наследством, выкинув на помойку не только личные вещи, но и уникальные архивы актера, в том числе редкие фотографии. Надо ли добавлять, что они скорее рады новости о гибели Барабадзе. „Бумеранг догнал их семью“, — не скрывает злорадства племянница Пороховщикова Наталья Дмитриева.
Ранее Дмитриева пыталась доказать, что Пороховщиков — даже не родственник Шоте Барабадзе. И он вовсе не Шалвович, как в документах, а Шотаевич. Она утверждала, что хирург Шалва Барабадзе-старший был отцом Пороховщикова только по документам. Его настоящий отец — виолончелист Шота Шанидзе, за которого Галина Пороховщикова вышла замуж незадолго до того, как родился будущий актёр. И даже ДНК-экспертиза подтвердила, что Пороховщиков на 99,9% был членом семьи Шанидзе.