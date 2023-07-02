Вред и польза арахиса: мнение диетолога

В арахисе много растительного белка. Эти орехи (которые по сути на самом деле бобы) также богаты минералами и микроэлементами, такими как цинк, железо, фосфор, медь и магний. Поэтому, особенно при веганской диете, арахис должен регулярно попадать на тарелку, если нет аллергии на орехи, — сообщает Medikforum.