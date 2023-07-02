Вред и польза арахиса: мнение диетолога
В арахисе много растительного белка. Эти орехи (которые по сути на самом деле бобы) также богаты минералами и микроэлементами, такими как цинк, железо, фосфор, медь и магний. Поэтому, особенно при веганской диете, арахис должен регулярно попадать на тарелку, если нет аллергии на орехи, — сообщает Medikforum.
„Арахис — популярная вечерняя закуска — в основном в печеном и соленом виде. Орехи меньше способствуют физическому здоровью, потому что соленый арахис вреден для здоровья. Однако чистый и необработанный арахис определенно имеет свои преимущества. Жареный арахис (обезжиренный) также считается полезным перекусом“, — говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.
Польза
Арахис является хорошим источником растительного белка. Вегетарианцы и, в частности, веганы могут набраться сил и получить достаточное количество важных белков.
Арахис содержит множество минералов и микроэлементов. Под грубой оболочкой скрываются железо, фосфор, магний, а также цинк, медь и марганец.
Еще одно преимущество: несоленый арахис содержит мало натрия и поэтому может употребляться при диете с низким содержанием соли.
„Орехи богаты клетчаткой и, таким образом, стимулируют пищеварение. Так что арахис также полезен для кишечника“.
Вред
Арахис — этомаленькая калорийная бомба. На 100 грамм приходится около 570 калорий. Если вы следите за своим весом, вам не следует употреблять орехи в больших количествах. Кроме того, арахис очень аллергенен. Даже мельчайших следов может быть достаточно для аллергиков, чтобы вызвать опасную для жизни реакции“.