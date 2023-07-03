ТОП-5 самых умных пород собак

Золотистый ретривер

Этих красацев любят за их исключительное дружелюбие. Однако помимо него они обладают еще одним прекрасным для компаньона качеством — высоким интеллектом. Из них получаются отличные служебные, поисковые и охотничьи собаки.

Папильон

Единственная крошка в этой подборке доказывает: размер не имеет значения — особенно если речь идет об интеллекте. Эти маленькие собачки на протяжении многих веков были фаворитами королей и аристократов благодаря своей очаровательной внешности и приятному характеру. Но и с мозгом у них все отлично! Папильоны обожают учить новые команды и развлекать публику трюками. Иногда даже кажется, что быть в центре внимания и дарить людям улыбку и есть смысл их жизни.

Шелти (шотландская овчарка)

Как и их родственники колли, шетландские овчарки необыкновенно умны. Это пастушья порода, выведенная, чтобы самостоятельно следить за огромным стадом на протяжении длительного времени и зачастую без присмотра человека. Поэтому шелти необыкновенно проворны и наблюдательны.

Ротвейлер

Немецкая овчарка отбила у ротвейлера репутацию самой умной сторожевой собаки, поэтому представителей этой породы часто недооценивают. А зря: на самом деле они очень преданны и сообразительны, особенно если попадают к своему хозяину в совсем юном возрасте.

Австралийская пастушья

Похожая на знаменитую дикую собаку динго, австралийская пастушья была выведена специально для того, чтобы работать в жару на открытых пастбищах. Это одна из лучших пастушьих пород — умная, выносливая, способная следовать за стадом на большие расстояния. Дома же она превращается в обучаемую, наблюдательную, озорную собаку. И тут важно помнить, что, хотя пес отлично адаптируется к городской жизни, ему необходимы ежедневные нагрузки.