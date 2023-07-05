Диетолог подсказывает, как не потолстеть в летнем отпуске

Поздний завтрак

„Важно не только то, что вы едите, но и то, когда вы это едите. Голодание 12 часов в течение 24 часов дает достаточно времени для восстановления клеток и предлагает различные преимущества, включая потерю веса, улучшение настроения и повышение уровня энергии“, — говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.

Если ваш туристический пакет включает завтрак, узнайте самое позднее доступное время, чтобы поесть. Таким образом, вы сможете насладиться сытным завтраком, который зарядит вас энергией на весь день, и поужинать немного раньше.

Обязательно гуляйте

Ходьба — отличный способ оставаться активным вне структурированного плана тренировок.

Это позволяет вам исследовать область, в которой вы находитесь, сохраняя при этом свое тело в движении. Если расстояние не слишком большое и вы в хорошей физической форме, подумайте о том, чтобы добраться до достопримечательностей пешком или на велосипеде. Вы не только сожжете калории, но и сможете ближе познакомиться с местными окрестностями.

Избегайте определенных продуктов в буфете отеля

Остановившись в отеле, работающем по системе „все включено“, легко поддаться искушению наполнить свою тарелку всевозможными изысканными угощениями. „Есть определенные продукты, которыми вы можете наслаждаться с пользой для здоровья, и от других вам следует держаться подальше“, — объясняет диетолог. Избегать стоит фруктовых соков, выпечки, хлопьев, тортов и пирожных, сухофруктов. Зато стоит обратить внимания на яйца и омлеты, йогурт с ягодами, овощи, сыр, орехи и авокадо.