Для похудения важно даже точное время завтрака

„При попытке похудеть обычно рекомендуется не пропускать завтрак. Завтрак не только настраивает вас на весь день, но и имеет решающее значение для умственной активности и позволяет нашему мозгу функционировать в меру своих возможностей. Людям, пытающимся похудеть, я обычно рекомендую завтракать около 9 утра. Для многих людей это будет позже обычного времени, но это сократит разрыв между завтраком и обедом“, - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева. Это сделает перекус между завтраком и обедом менее вероятным. То, что вы едите, важнее, чем время, которое вы едите, когда пытаетесь похудеть: „когда дело доходит до потери веса, реальность такова, что время, когда вы завтракаете, далеко не так важно, как то, что вы едите на завтрак“.