Для похудения важно даже точное время завтрака
Поскольку завтрак считается одним из самых важных приемов пищи в течение дня, что следует учитывать, если вы хотите похудеть? — задаёт вопрос Medikforum, чтобы тут же дать на него ответ.
„При попытке похудеть обычно рекомендуется не пропускать завтрак. Завтрак не только настраивает вас на весь день, но и имеет решающее значение для умственной активности и позволяет нашему мозгу функционировать в меру своих возможностей. Людям, пытающимся похудеть, я обычно рекомендую завтракать около 9 утра. Для многих людей это будет позже обычного времени, но это сократит разрыв между завтраком и обедом“, - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева. Это сделает перекус между завтраком и обедом менее вероятным. То, что вы едите, важнее, чем время, которое вы едите, когда пытаетесь похудеть: „когда дело доходит до потери веса, реальность такова, что время, когда вы завтракаете, далеко не так важно, как то, что вы едите на завтрак“.
Каждый прием пищи, независимо от времени, должен включать 20-30 г нежирного белка, овощей и „полезных“ жиров. То, что вы задержали свой завтрак, не означает, что вы можете переесть сладкие блюда и избежать наказания за это.
Употребление в пищу миски хлопьев с высокой степенью переработки может иметь совершенно иной физиологический и психологический эффект на ваше здоровье по сравнению с яйцами, утверждает диетолог.
„Людям, пытающимся похудеть, я всегда рекомендую переходить на завтраки, богатые белком“, — говорит доктор. Начать свой день с богатой белком еды — это отличный способ чувствовать себя сытым дольше, а это означает, что у вас меньше шансов перекусить в середине утра.