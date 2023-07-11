Заманчивое предложение от Apollo Kino: приходите в кино и заберите домой кресло из кинозала

„Внимание! Приходи в кино и забери с собой кресло из кинозала! Наш кинотеатр Apollo Kino Solaris проходит реновацию и в связи с этим мы раздаем фанатам кино ностальгические парные кожаные кресла!“, - пишет кинотеатр в соцсетях.

„Кто успел тот и сел“, - пишет кинотеатр и называет условия того, как любой может получить себе необычное кресло. Для этого нужно прийти в Apollo Kino Solaris в эту пятницу, 14 июля в промежутке 11.00-15.00, выбрать понравившееся кресло и забрать его себе.

Кинотеатр подчеркивает, что желающие заполучить кресло должны сами его транспортировать из зала домой. Для этого советуют использовать лифт с парковки торгового центра Solaris.

Также отмечается, что для использования кресла дома его нужно привинтить к устойчивому основанию - тогда можно будет наслаждаться просмотром фильмов прямо как в кинозале в удобстве собственного дома.