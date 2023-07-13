13.07.2023, 13:30
На 2025 год обещан очередной „интернет-апокалиспис“
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Учёные заявили, что в 2025 году на Землю обрушится мощная солнечная буря, которая может привести к „интернет-апокалипсису“. Об этом сообщает портал Daily Star.
Дело в том, что Солнце достигнет пика своего цикла через два года. Это может вызвать серьезные нарушения работы компьютеров по всему миру и даже отключение электроэнергии.
Солнечные циклы стали фиксировать еще с 1755 года — с тех пор Солнце завершило 25 циклов. Однако последний специалисты считают опасным, так как он ускорился и теперь проходит намного быстрее обычного. Это послужило появлению частых солнечных извержений и других событий.
В среднем солнечный цикл (периодическое изменение в солнечной активности) длится около 11 лет. Последний пик прошлого цикла пришелся на 2014 год.