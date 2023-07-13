На 2025 год обещан очередной „интернет-апокалиспис“

Дело в том, что Солнце достигнет пика своего цикла через два года. Это может вызвать серьезные нарушения работы компьютеров по всему миру и даже отключение электроэнергии.

Солнечные циклы стали фиксировать еще с 1755 года — с тех пор Солнце завершило 25 циклов. Однако последний специалисты считают опасным, так как он ускорился и теперь проходит намного быстрее обычного. Это послужило появлению частых солнечных извержений и других событий.

В среднем солнечный цикл (периодическое изменение в солнечной активности) длится около 11 лет. Последний пик прошлого цикла пришелся на 2014 год.