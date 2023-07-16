Король Карл III поссорился с принцем Уильямом

После смерти королевы здание с внушительной территорией, ранее принадлежавший Карлу, перешло во владение Уильяма. А тот задумал сдавать поместье в аренду. И это несмотря на то, что летом в нем неделю-другую любил погостить его отец. Согласно новым правилам, с сентября королю придется платить за аренду коттеджа, к тому же в ближайшее время он должен будет вывезти все личные вещи. В общем, совсем не удивительно, что, как сообщает источник Daily Mail, монарх крайне расстроен и не на шутку рассержен на Уильяма.

Недовольство Карла легко понять, ведь он сам приобрел поместье в 2007 году за 1,2 млн фунтов стерлингов. Да и в реновации исторического здания принимал самое деятельное участие — вместе с Камиллой и ее сестрой, дизайнером Аннабель Эллиот. Как пишет британский портал, будущие король и королева-консорт потратили уйму времени и сил, чтобы обставить интерьер по своему вкусу. Сейчас коттедж оформлен просто, но со вкусом: три спальни в стиле кантри, гостиная, а также столовая на 16 гостей, расположенная в прилегающей к дому постройке.

В общем, надо полагать, переезд займет у королевской четы не одну неделю. Не говоря уже о том, как обидно платить за аренду собственного дома. С другой стороны, вырученные деньги Уильям планирует отправлять в казну графства, а коттеж равно 350 дней в году стоит без дела. Так что надеемся, венценосный отец и его старший отпрыск не будут доводить дело до серьезного скандала. Вторых мемуаров обиженного королевского сына мы не перенесем.