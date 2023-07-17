Тайны больше нет? Англичанка уверяет, что раскрыла личность Джека Потрошителя(1)
Сара Бакс Хортон считает, что в XIX веке жители Лондона были в страхе из-за мужчины, который днем вел жизнь обычного сигародела. Она изучила медицинские данные о нем и пришла к выводу, что мужчина скрывал страшную тайну, — сообщает „СтарХит“.
Джек Потрошитель стал одним из самых известных и загадочных серийных убийц в истории. Он совершил ряд жестоких преступлений в лондонском районе Уайтчепел в 1888 году, но его личность и мотивы убийств так и не раскрыты по сегодняшний день. Джек Потрошитель лишил жизни как минимум пятерых девушек, занимавшихся проституцией, перерезав им горло и изуродовав тела. Убийства прекратились так же внезапно, как и начались.
Долгие годы ходило множество слухов о том, кто мог быть таинственным преступником. Среди скрывавшихся под маской Потрошителя называли врача Фрэнсиса Тамблти, польского эмигранта Аарона Косминского, адвоката Монтегю Друитта, художника Уолтера Сикерта и даже великого художника Винсента Ван Гога. Также было немало спекуляций о том, что Джек Потрошитель — особа королевской крови, и якобы именно поэтому его и не смогли вычислить.
Но теперь Сара Бакс Хортон, правнучка полицейского, который в свое время занимался расследованием, утверждает, что сумела установить истинную личность серийного убийцы. По словам Хортон, Джеком Потрошителем мог быть мужчина по имени Хайам Хайамс, который жил там же, в Уайтчепеле, и занимался изготовлением сигар.
Свои выводы Хортон сделала на основании медицинских записей о Хайамсе, данные в которых идентичны тому, как описывали Потрошителя свидетели. Рост у Хайама Хайамса составлял около 170 см, когда как убийцу описывали как человека ростом 165-173 см. Совпало и крепкое телосложение, и широкие плечи.
Свидетели говорили о Потрошителе как о мужчине лет 30-35 на вид, с не сгибающейся рукой и шаркающей походкой. В медицинских документах Хайамса зафиксирована информация о том, что из-за давнего перелома он не мог нормально вытягивать и сгибать левую руку, также у него болели колени, из-за чего походка была шаткой, а на момент совершения преступлений ему исполнилось 35 лет.
Хайамс страдал алкоголизмом, эпилепсией и паранойей и часто нападал на собственную жену. Период убийств пришелся на пик обострения его психического состояния. Последняя известная жертва Потрошителя была убита 9 ноября 1888 года, а в конце 1888 года Хайамса задержала полиция, после чего его поместили в сумасшедший дом. Оттуда он уже не вышел до самой своей смерти в 1913 году.
Сара Бакс Хортон говорит, что медицинские записи того времени до 2015 года оставались конфиденциальными, поэтому провести полноценное расследование зверств Джека Потрошителя было невозможно.
Ранее Хайам Хайамс уже фигурировал в списке примерно из ста подозреваемых, но затем его оттуда исключили. Теперь Сара Хортон готовит к выпуску книгу о Джеке Потрошителе, в которой подробно собирается изложить свою версию.
Три года назад другие исследователи так же уверенно вычислили совсем другого человека — им стал парикмахер Аарон Косминский. Якобы идентифицировать его смогли по ДНК: возле тела одной из жертв был найден платок с биоматериалами предполагаемого убийцы. И они совпали с ДНК потомков Косминского. Интересно, что и этот кандидат закончил свою жизнь в психушке.