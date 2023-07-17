Тайны больше нет? Англичанка уверяет, что раскрыла личность Джека Потрошителя

Джек Потрошитель стал одним из самых известных и загадочных серийных убийц в истории. Он совершил ряд жестоких преступлений в лондонском районе Уайтчепел в 1888 году, но его личность и мотивы убийств так и не раскрыты по сегодняшний день. Джек Потрошитель лишил жизни как минимум пятерых девушек, занимавшихся проституцией, перерезав им горло и изуродовав тела. Убийства прекратились так же внезапно, как и начались.

Долгие годы ходило множество слухов о том, кто мог быть таинственным преступником. Среди скрывавшихся под маской Потрошителя называли врача Фрэнсиса Тамблти, польского эмигранта Аарона Косминского, адвоката Монтегю Друитта, художника Уолтера Сикерта и даже великого художника Винсента Ван Гога. Также было немало спекуляций о том, что Джек Потрошитель — особа королевской крови, и якобы именно поэтому его и не смогли вычислить.

Но теперь Сара Бакс Хортон, правнучка полицейского, который в свое время занимался расследованием, утверждает, что сумела установить истинную личность серийного убийцы. По словам Хортон, Джеком Потрошителем мог быть мужчина по имени Хайам Хайамс, который жил там же, в Уайтчепеле, и занимался изготовлением сигар.

Свои выводы Хортон сделала на основании медицинских записей о Хайамсе, данные в которых идентичны тому, как описывали Потрошителя свидетели. Рост у Хайама Хайамса составлял около 170 см, когда как убийцу описывали как человека ростом 165-173 см. Совпало и крепкое телосложение, и широкие плечи.

Свидетели говорили о Потрошителе как о мужчине лет 30-35 на вид, с не сгибающейся рукой и шаркающей походкой. В медицинских документах Хайамса зафиксирована информация о том, что из-за давнего перелома он не мог нормально вытягивать и сгибать левую руку, также у него болели колени, из-за чего походка была шаткой, а на момент совершения преступлений ему исполнилось 35 лет.