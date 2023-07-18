„Думала зайти за угол и застрелиться!“ Как устраивать фестивали и возить артистов во время войны

Когда в 2015 году из Юрмалы схлынули „Новая волна“ и КВН, многие прочили скорую смерть отелям, ресторанам и афише зала „Дзинтари“. Свято место пусто не осталось — в то же лето вакантные периоды были разобраны. Формат „Волны“ успешно заменил более камерный и местный фестиваль Laima Rendezvous, КВН - более актуальные на тот момент комики.

Только все начало оживать, как разразилась пандемия с отменами мероприятий и лимитом на зрительские места. Не успев и вздохнуть от ковида (купленные три года назад билеты на Laima Rendezvous действительны до сих пор), организаторы мероприятий снова были вынуждены сменить форматы, отрезав все, связанное с Россией и ее деньгами. Как в таких условиях выживать?