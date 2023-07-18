„Думала зайти за угол и застрелиться!“ Как устраивать фестивали и возить артистов во время войны(3)
Театральный фестиваль „Золотая Маска“ в Латвии“ отменился вместе с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Фестиваль „Summertime - приглашает Инесе Галанте“ пройдет в последний раз. Кого теперь будут возить в страны Балтии? Откуда брать деньги? И что там с „черными списками“? Глава компании Art Forte Юлия Лочмеле и патронесса Summertime певица Инесе Галанте ответили на вопросы ведущей передачи „Открытый разговор“ LR-4 Ольги Князевой и журналиста портала Delfi.lv Кристины Худенко.
Когда в 2015 году из Юрмалы схлынули „Новая волна“ и КВН, многие прочили скорую смерть отелям, ресторанам и афише зала „Дзинтари“. Свято место пусто не осталось — в то же лето вакантные периоды были разобраны. Формат „Волны“ успешно заменил более камерный и местный фестиваль Laima Rendezvous, КВН - более актуальные на тот момент комики.