Чем опасно мороженое в жару

Мещерякова добавила, что будучи холодным лакомством, съедаемое в жару мороженое может вызвать со стороны организм нежелательна реакции из-за резкого перепада температур. Например, может возникнуть сосудистый спазм и головная боль.

„Мороженое в жару может привести к ангине и другим заболеваниям горла — этот десерт резко охлаждает подчелюстные и небные миндалины, что может вызвать их переохлаждение и негативные последствия у людей с низким иммунитетом“, - проинформировала врач.

По словам Мещеряковой, мороженое правильно есть немного подтаявшим, оно должно провести некоторое время в условиях комнатной температуры. Особенно важно следовать данному правилу, давая мороженое детям.

Помимо этого врач порекомендовала при выборе мороженого изучать его состав и жирность. В продающемся сегодня продукте могут содержаться искусственные добавки в виде стабилизаторов, загустителей, вкусовых наполнителей, а также заменители молочного жира – всего этого нужно избегать.

Учитывая высокую жирность продукта, мороженое лучше не употреблять в количестве более двух-трех штук (по 100 граммов) в неделю, считает врач.