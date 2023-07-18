Чем опасно мороженое в жару
Врач-диетолог Татьяна Мещерякова предупредила, что мороженое содержит много сахара жиров и калорий, поэтому людям с проблемой лишнего веса и ассоциированными заболеваниями лучше его не есть. Особенно это касается мороженого с джемом, карамелью или шоколадом. Об этом пишет Medikforum.
Мещерякова добавила, что будучи холодным лакомством, съедаемое в жару мороженое может вызвать со стороны организм нежелательна реакции из-за резкого перепада температур. Например, может возникнуть сосудистый спазм и головная боль.
„Мороженое в жару может привести к ангине и другим заболеваниям горла — этот десерт резко охлаждает подчелюстные и небные миндалины, что может вызвать их переохлаждение и негативные последствия у людей с низким иммунитетом“, - проинформировала врач.
По словам Мещеряковой, мороженое правильно есть немного подтаявшим, оно должно провести некоторое время в условиях комнатной температуры. Особенно важно следовать данному правилу, давая мороженое детям.
Помимо этого врач порекомендовала при выборе мороженого изучать его состав и жирность. В продающемся сегодня продукте могут содержаться искусственные добавки в виде стабилизаторов, загустителей, вкусовых наполнителей, а также заменители молочного жира – всего этого нужно избегать.
Учитывая высокую жирность продукта, мороженое лучше не употреблять в количестве более двух-трех штук (по 100 граммов) в неделю, считает врач.