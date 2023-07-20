„Все так делают“: 7 примеров недопустимого поведения на пляже Пирита

Мусорить

В целом Таллинн довольно чистый город, но есть к чему стремиться. На пляже практически на каждом шагу можно увидеть окурки, осколки стекла, не говоря уже о косточках, фантиках и остатков одноразовой посуды. Искать урну каждый раз после перекуса может быть обременительно, учитывая что сама атмосфера пляжа предполагает максимально расслабленный и ленивый отдых, но в таком случае возьмите с собой пакетик (желательно биоразлагаемый) и складывайте весь мусор в него.

Громко слушать свою музыку

Музыка на пляже определенно поднимает настроение, но, во-первых, не все разделяют ваш музыкальный вкус, даже если у вас он превосходный. Во-вторых, а что если каждый включит свою колонку? Заметьте, что на пляже Пирита нет какого-то музыкального фона, как это бывает на испанских или греческих пляжах. В конце концов люди приходят сюда расслабиться.

Пить алкоголь и курить

Вообще, курить и пить алкоголь на пляже запрещено законом. Но разве за всеми уследишь? Особенно, когда спиртное перелито в обычную бутылку из-под сока. На жаре быстрее „развозит“, а пьяному, как говорится, море по колено. У каждого пляжного спасателя найдется история о вызволении пьяного горожанина из воды — живого или мертвого.



Играть в волейбол…

…в неположенном месте! На пляже есть специально отведенные площадки для игр. Играйте там и никому не мешайте. Кстати, это касается и тех отдыхающих, которые любят „селиться“ у волейбольной сетки, а потом возмущаться из-за песка в лицо и мяча по голове.



Читайте продолжение на GLOSS.ee.