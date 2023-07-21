5 способов сократить количество употребляемых калорий

Уменьшить порции еды. Сокращение порций во время основных приемов пищи в течение дня – это разумный способ уменьшить общее количество калорий, съедаемых за день, говорит эксперт. Белова посоветовала постепенно уменьшать количество съедаемой пищи.

Ограничить потребление безалкогольных напитков. Продающиеся безалкогольные напитки, включая соки, в большинстве случаев отличаются высоким содержанием сахара, который быстро проникает в кровь и вызывает колебания уровня глюкозы. Одним из самых полезных для здоровья способов сократить количество употребляемых калорий является отказ от таких напитков, подчеркнула терапевт.

Использовать здоровые способы приготовления. Специалистка поделилась: многие продукты, которые жарят в сковороде, можно приготовить в духовке без использования масла – такая еда будет содержать гораздо меньше калорий и будет более здоровой.

Вода, белок и клетчатка. Вот совет от терапевта Беловой: „Увеличьте потребление продуктов с высоким содержанием белка и клетчатки, пейте больше воды, – и вы заметите, что будете менее голодны. Это сократит количество перекусов в течение дня“.

Овощи вместо риса и картофеля.Вареные, запеченные овощи или салат вместо риса и картофеля не только помогают снизить калорийность рациона – они приносят больше пользы организму, обеспечивая его витаминами, микроэлементами и клетчаткой.