Из-за укуса блохи американцу ампутировали руки

Мужчину доставили в больницу, когда он перестал чувствовать пальцы ног, близкие решили, что у него тяжелое проявление гриппа. Позднее у пациента случился септический шок, врачи подключили его к ИВЛ и диализу, прописали антибиотики и препараты для повышения давления (вазопрессоры), поскольку у него начали отказывать органы.

Родные техасца рассказали, что он был на грани, однажды мать попросили пригласить родственников для прощания. Но врачам удалось спасти мужчину, его состояние стабилизировалось спустя 11 дней интенсивной терапии. Однако использование вазопрессоров во время лечение спровоцировало развитие сухой гангрены на руках и ногах, из-за чего пациенту потребовалась ампутация.

О том, что техасец подхватил сыпной тиф от блохи, врачам рассказали его родственники. Медики сообщили, что эта разновидность заболевания крайне редко встречается в США. В основном эти насекомые водятся в тропическом и субтропическом климате, инфекция вызывает отказ органов.