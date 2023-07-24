Нейросеть сгенерировала продолжение „Игры престолов“

Воспользоваться помощью искусственного интеллекта решил программист Лиам Суэйн. Для начала Суэйн предложил чат-боту ChatGPT сделать только набросок текста. Затем он попросил расширить его до полноценной главы с описанием всех деталей. А после этого повторил процедуру 45 раз.

В результате ИИ „написал“ две книги: „Ветра зимы“ и „Грезы о весне“. Подводя итог проделанной работы, программист отметил, что результаты работы чат-бота оказались лучше, чем он предполагал. Так, нейросеть сумела „придумать“ интересный поворот с Джоном Коннингтоном, который неожиданно оказался предателем и выступил против Дейенерис.

В остальном же Суэйн отметил, что искусственный интеллект не сумел приблизиться к уровню литературного мастерства „отца“ серии Джорджа Мартина.