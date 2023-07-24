Топчик
24.07.2023, 18:44

Индиец на спор съел 150 пельменей и умер

 
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ФОТО: Indian Creations | Shutterstock

В индийском штате Бихар 22-летний Випин Кумар поспорил с друзьями на тысячу рупий (около 30 центов), что сможет больше всех съесть момо — это местный аналог пельменей, хинкали и мант с начинкой из мяса или овощей. Однако парню не удалось воспользоваться выигрышем, пишет Bhaskar.

Друзья поспорили в кафе, когда выпивали. Чтобы выиграть пари, молодой человек съел около 150 момо за один раз. Ему стало плохо, в итоге парень попал в больницу, где умер.

В полиции сообщили, что уже было проведено вскрытие. Причина смерти будет известна только после того, как придет заключение эксперта.

Как говорят в больнице, „в данном случае было бы неправильно говорить, что он умер после того, как съел момо, могла быть и другая причина смерти, но в любом случае фастфуд вреден для здоровья“.

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