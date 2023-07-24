Индиец на спор съел 150 пельменей и умер

Друзья поспорили в кафе, когда выпивали. Чтобы выиграть пари, молодой человек съел около 150 момо за один раз. Ему стало плохо, в итоге парень попал в больницу, где умер.

В полиции сообщили, что уже было проведено вскрытие. Причина смерти будет известна только после того, как придет заключение эксперта.

Как говорят в больнице, „в данном случае было бы неправильно говорить, что он умер после того, как съел момо, могла быть и другая причина смерти, но в любом случае фастфуд вреден для здоровья“.