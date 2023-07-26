ВИДЕО 18+ | 33-летний фитнес-блогер умер, пытаясь поднять 200-килограммовую штангу

После неудачного поднятия штанги 33-летний Джастин был доставлен в больницу. Врачи провели ему экстренную операцию, но так и не спасли. Вики пытался установить личный рекорд при помощи коллеги, который не смог оказать ему помощь в нужный момент.

Трагедия произошла на Бали в одном из спортивных залов. Сотрудники учреждения высказались по поводу инцидента.

„Джастин был больше, чем просто фитнес-экспертом, он был маяком вдохновения, мотивации и непоколебимой поддержки. Его заразительная энергия помогать другим изменить свою жизнь глубоко тронули нас. Благодаря бесчисленным тренировкам, словам поддержки и сострадательным наставлениям он стал незаменимой частью наших фитнес-путешествий и нашей спортивной семьи“, — написали они в соцсети.

Сейчас семья бодибилдера принимает соболезнования от тех, кто был знаком с ним. „Вики был хорошим человеком, вежливым и общительным. Он советовал друзьям в тренажерном зале быть осторожными и не превышать свои возможности во время тренировок. Только мы сами можем оценить свои возможности. Пусть Вики покоится с миром в объятиях Бога и найдет себе достойное место“, — поделился один из друзей погибшего.