Причиной расставания индийской семьи стали два помидора

Владелец закусочной в городе Шандол Сандип Бурман рассказал журналистам, что серьезно поссорился с женой после того, как добавил в блюдо два томата без ее разрешения. Расстроенная тем, что с ней не посоветовались, жена бросила мужчину, покинув дом вместе с их несовершеннолетней дочерью. Бурман пытался их найти, но не смог и обратился в полицию.