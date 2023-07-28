Топчик
28.07.2023, 19:00

Причиной расставания индийской семьи стали два помидора

 
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ФОТО: Tim UR | Shutterstock

В Индии женщина ушла из дома вместе с дочерью после того, как муж приготовил ужин с двумя помидорами. Об этом сообщает ABP Live.

Владелец закусочной в городе Шандол Сандип Бурман рассказал журналистам, что серьезно поссорился с женой после того, как добавил в блюдо два томата без ее разрешения. Расстроенная тем, что с ней не посоветовались, жена бросила мужчину, покинув дом вместе с их несовершеннолетней дочерью. Бурман пытался их найти, но не смог и обратился в полицию.

В полиции подтвердили, что Бурман обращался по поводу поиска своей супруги, Аарти Бурман. Женщину удалось отыскать у ее сестры в городе Умария. Полицейские также сообщили, что смогли убедить супругов поговорить. По имеющейся у них информации, Аарти Бурман обещала вернуться домой.

Использование помидоров вызвало такой семейный скандал вследствие роста цен. Помидоры сильно подорожали из-за неурожая после затяжных дождей и фактически стали деликатесом.

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