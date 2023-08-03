03.08.2023, 10:08
Российская веган-блогерша умерла от истощения(17)
ФОТО: Insta
В Малайзии скончалась от истощения российская блогерша-веган Zhanna D'Art (Жанна Самсонова). Об этом сообщает „Рамблер“.
40-летняя женщина ранее проживала на Шри-Ланке. Близкие и друзья обратили внимание на ее изможденный вид, отекшие ноги и отправили домой на лечение.
По словам собеседника агентства, через некоторое время Жанна снова уехала в экзотические страны.
Друзья уговорили ее пройти медицинское обследование, лечь в клинику, но, заметил источник, „оказалось слишком поздно“.
По данным телеканала, у Жанны было свыше 7 тыс. подписчиков в социальных сетях. Она рассказывала в своих постах о том, что употребляет только фрукты и соки.