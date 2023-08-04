Премьер-министр Канады Трюдо развелся спустя 18 лет брака

„Софи и я хотели бы сообщить, что после множества многозначительных и сложных бесед мы приняли решение расстаться“, — написал Трюдо. Он попросил уважать личное пространство его и их детей, отметив, что они останутся „близкой семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили“.



Как заявили в офисе премьер-министра, расставшаяся пара подписала соглашение о раздельном проживании. „Они работали над тем, чтобы в связи с их решением были предприняты все юридические и этические шаги, и будут продолжать делать это в дальнейшем“, — говорится в заявлении офиса Трюдо.



Трюдо и бывшая фотомодель Софи Грегуар познакомились еще в школе. Грегуар сидела за одной партой вместе с братом Джастина Трюдо Мишелем. В октябре 2004 года состоялась их помолвка, в мае 2005-го они поженились. В браке у них родились трое детей: Ксавье Джеймс (сейчас ему 15 лет), Элла-Грейс (14 лет) и Адриан Грегуар (9 лет).