06.08.2023, 13:40
ФОТО | Первые фанаты и выставленные дорожные знаки: Ласнамяэ готовится к масштабному концерту. Поможет ли?(3)
ФОТО: Rus Delfi
Уже сегодня вечером на Таллиннском певческом поле состоится концерт легендарной группы Depeche Mode. Сцена поставлена у подножья арки и развернута в сторону поля, а это значит, что концерт станет действительно масштабным. Ожидается более 40 000 гостей.
Близлежащие районы Ласнамяэ и Пирита активно готовятся к прибытию такого количества гостей. На дорогах расставляются временные знаки, регулирующие движение, и что немаловажно – появились запретительные знаки: теперь парковать автомобили на зеленых зонах района нельзя.
Видимо, опыт предыдущих концертов и возмущения местных жителей повлияли на ситуацию. Будут ли соблюдать правила прибывающие гости – станет известно уже этим вечером.