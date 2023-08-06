ВИДЕО | Американка попала в книгу рекордов Гиннесса благодаря очень громкой отрыжке

Чтобы достичь столь впечатляющего результата, девушка неделями экспериментировала с различными продуктами и напитками, определяя, как они влияют на громкость ее отрыжки. В звукопоглощающую комнату американской радиостанции iHeartRadio, где был зафиксирован рекорд, она направилась, подкрепившись проверенной комбинацией — завтрак, кофе и пиво.

По словам Кимберли, она обладает даром громкой отрыжки с детства. Ее родители привыкли к этому с годами, но до сих пор иногда просят сдерживать отрыжку. К слову, младшая сестра Кимберли тоже многообещающая рыгальщица.

Рекордсменка сказала, что осознала, насколько громко она рыгает, несколько лет назад. Тогда из‑за отрыжки ее выгнали из бара. Кимберли годами развлекала друзей неординарным умением, а некоторое время назад завела тикток, чтобы и там радовать своим талантом. Там на ее аккаунт Kimycola подписаны около 5000 человек.

До этого рекорд по самой громкой отрыжке среди женщин принадлежал итальянке Элизе Каньони. В 2009 году ей удалось рыгнуть на 107 децибел.