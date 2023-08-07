ФОТО и ВИДЕО | У машин нет шанса: фанаты Depeche Mode парализовали движение по Нарвскому шоссе

При выходе с Певческого поля через Оруские ворота или ворота Мяэ открывалась необычная картина - как будто торжественное шествие Праздника песни и танца решили провести поздно ночью. Это толпа фанатов Depeche Mode устремилась домой прямо по проезжей части.

В итоге движение по Нарвскому шоссе было парализовано вплоть до перекрестка с Рейди теэ, и даже после него некоторые посетители концерта продолжали свой путь вперед по проезжей части. Бедным водителям оставалось лишь ждать, пока толпа рассосется.

Между тем организаторы мероприятия говорили, что число посетителей концерта оценивается в 40 000 человек.