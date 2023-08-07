В Нью-Йорке за драку задержали стиримера-миллионника

Кай и его коллега Фанум пообещали в пятницу, 4 августа, раздать поклонникам бесплатные игровые приставки, компьютеры, наушники, клавиатуры, кресла для геймеров и подарочные карты. По данным нью-йоркской полиции, к заявленному времени на площади Юнион-сквер собрались тысячи людей, начались драки, собравшиеся начали метать в полицейских зажженные петарды.

Кая Сената доставили в полицию. Ему предъявлены обвинения в подстрекательстве к беспорядкам и организации собрания без согласования.

Всего, по данным CNN, было задержано 65 человек, 30 из которых несовершеннолетние. Удалось ли организаторам устроить раздачу подарков, неизвестно.

На платформе Twitch у Кая Сената 6,5 миллиона подписчиков, в Instagram — 5,5 миллиона.