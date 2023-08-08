Эстонские холостяки рассказали о знакомствах с девушками, идеальном первом свидании и Тиндере: „Хочу острых ощущений!“

„Первая встреча – полный импровизированный опыт, чистые эмоции и максимальная искренность. Только так. Это отличный фильтр. Если тебя не принимают такого, какой ты есть, то и не стоит играть роли. Была ситуация, когда на первом свидании я сразу рассказал, что я разведенный бездомный с двумя детьми, только что приехавший в Таллинн и без работы. Ужасное начало, не так ли? Интересно, как люди на это реагируют, что им нужно и важно ли то, что они услышали? Глубокая тема... Я не произношу цитаты или то, что хотят услышать. Установить связь сложнее? Да. Но если она установлена, она будет очень крепкой – остальное не имеет значения!“

„О, Тиндер! Я создал профиль еще в Эстонии. Сейчас я в туре по Штатам и общаюсь там, соответственно, с местными девушками. К сожалению, каждая вторая девушка оказалась трансгендером, так еще и с высокими требованиями! В итоге я написал в своей биографии на Тиндере „Трансы не приветствуются“, и мой аккаунт был заблокирован в тот же день. Общение там скучное и пустое, без души. Присутствует единственное желание получить что-то легко благодаря манипуляциям, а большинство людей на пути – потребители. Тиндер стал площадкой для обмена ресторанных походов на интим... Для меня это давно перестало быть интересным“

„Я перепробовал множество способов знакомств. Если человек мне интересен, то знакомлюсь независимо от места. Знакомства не всегда направлены на развитие дальнейших близких отношений, порой это просто практика. Я считаю себя сдержанным в общении с незнакомцами и поэтому стараюсь больше общаться, чтобы преодолеть этот барьер. Вообще, самые интересные встречи происходят случайно“.

Константин без отношений полгода. По его словам, активно партнера он не ищет, однако считает, что отношения все-таки нужны, но не такие, которые тормозят процесс развития, а поддерживающие и окрыляющие.

Идеальная девушка

„Идеальная девушка? Хороший вопрос для размышлений… Можно сказать, девушка, ценящая себя! Но каждый поймет это по-своему. Это не так просто описать. Пусть пахнет приятно! Но опять же, для каждого приятен свой запах. Чтобы была красивой – это вообще сложно... Некоторым нравятся худые, другим – пышные, сочные, яркие! Скелет тоже можно сделать ярким, но это не для меня. В результате, я, кажется, только что потерял часть аудитории“.

Василий, 41 год, предприниматель

„Не хочу постоянных отношений – хочу острых ощущений“

Сердце Василия свободно уже около трех лет, однако, по его словам, он еще „не нагулялся“, поэтом в новые романтические отношения вступать не стремится. Брак вводил Василия в жесткие рамки, из-за чего он чувствовал себя подавленным. После развода он задышал полной грудью: „Теперь я без зазрения совести могу гулять по ночам, тусоваться в барах, знакомиться с людьми и вообще открывать для себя этот мир с другой стороны. Хочу острых ощущений и отсутствия сдерживающих факторов“, – откровенно признался Василий.

„Тиндер – мое все“

„Для меня, как холостяка, Tinder - это просто самое крутое изобретение человечества, позволяющее открыть для себя новые возможности в мире знакомств, которое в итоге может привести к интересным и волнительным встречам в реальной жизни. Самое прекрасное, что я там свободен и могу быть кем угодно, чем активно пользуюсь“. Артур рассказал, что благодаря Tinder он знакомится с разными типажами женщин, что доставляет ему особое удовольствие: „Я здесь и с мулаткой могу встретиться, и с худой, и с толстой, и высокой, и низкой… ну, вы поняли. Меня не интересуют долгосрочные отношения, я ищу короткие яркие встречи“.

На вопрос о том, легко ли девушку вывести из виртуального общения в реальный мир, Василий ответил, что довольно легко: „Я стараюсь не затягивать общение и сразу откидываю долгие разговоры и разглагольствования. Да-да, нет-нет, прогулка, кафе и домой на просмотр кино“.

„Если она „даст“ на первом свидании – в жены не возьму“