Эстонские холостяки рассказали о знакомствах с девушками, идеальном первом свидании и Тиндере: „Хочу острых ощущений!“
Каждый год, 7 августа, в разных странах мира с радостью и теплотой отмечается особенный день – День холостяка. Этот неформальный праздник посвящен неженатым мужчинам и женщинам, носит разные названия, такие как „День одиночек“ или „День одиноких сердец“. Вдохновившись событием, мы решили поговорить с несколькими мужчинами, чьи сердца сейчас свободны, и выяснить, как обстоят дела на рынке амурных дел.
Константин, 35 лет, актёр, каскадер, постановщик трюков.
„Не ищу партнёра, жизнь сама сведёт с нужными людьми“
Константин без отношений полгода. По его словам, активно партнера он не ищет, однако считает, что отношения все-таки нужны, но не такие, которые тормозят процесс развития, а поддерживающие и окрыляющие.
„Я перепробовал множество способов знакомств. Если человек мне интересен, то знакомлюсь независимо от места. Знакомства не всегда направлены на развитие дальнейших близких отношений, порой это просто практика. Я считаю себя сдержанным в общении с незнакомцами и поэтому стараюсь больше общаться, чтобы преодолеть этот барьер. Вообще, самые интересные встречи происходят случайно“.
В Тиндере меня заблокировали.
„О, Тиндер! Я создал профиль еще в Эстонии. Сейчас я в туре по Штатам и общаюсь там, соответственно, с местными девушками. К сожалению, каждая вторая девушка оказалась трансгендером, так еще и с высокими требованиями! В итоге я написал в своей биографии на Тиндере „Трансы не приветствуются“, и мой аккаунт был заблокирован в тот же день. Общение там скучное и пустое, без души. Присутствует единственное желание получить что-то легко благодаря манипуляциям, а большинство людей на пути – потребители. Тиндер стал площадкой для обмена ресторанных походов на интим... Для меня это давно перестало быть интересным“
Первое свидание: „Я не из тех, кто говорит то, что хотят услышать“
„Первая встреча – полный импровизированный опыт, чистые эмоции и максимальная искренность. Только так. Это отличный фильтр. Если тебя не принимают такого, какой ты есть, то и не стоит играть роли. Была ситуация, когда на первом свидании я сразу рассказал, что я разведенный бездомный с двумя детьми, только что приехавший в Таллинн и без работы. Ужасное начало, не так ли? Интересно, как люди на это реагируют, что им нужно и важно ли то, что они услышали? Глубокая тема... Я не произношу цитаты или то, что хотят услышать. Установить связь сложнее? Да. Но если она установлена, она будет очень крепкой – остальное не имеет значения!“
Идеальная девушка
„Идеальная девушка? Хороший вопрос для размышлений… Можно сказать, девушка, ценящая себя! Но каждый поймет это по-своему. Это не так просто описать. Пусть пахнет приятно! Но опять же, для каждого приятен свой запах. Чтобы была красивой – это вообще сложно... Некоторым нравятся худые, другим – пышные, сочные, яркие! Скелет тоже можно сделать ярким, но это не для меня. В результате, я, кажется, только что потерял часть аудитории“.
Василий, 41 год, предприниматель
„Не хочу постоянных отношений – хочу острых ощущений“
Сердце Василия свободно уже около трех лет, однако, по его словам, он еще „не нагулялся“, поэтом в новые романтические отношения вступать не стремится. Брак вводил Василия в жесткие рамки, из-за чего он чувствовал себя подавленным. После развода он задышал полной грудью: „Теперь я без зазрения совести могу гулять по ночам, тусоваться в барах, знакомиться с людьми и вообще открывать для себя этот мир с другой стороны. Хочу острых ощущений и отсутствия сдерживающих факторов“, – откровенно признался Василий.
„Тиндер – мое все“
„Для меня, как холостяка, Tinder - это просто самое крутое изобретение человечества, позволяющее открыть для себя новые возможности в мире знакомств, которое в итоге может привести к интересным и волнительным встречам в реальной жизни. Самое прекрасное, что я там свободен и могу быть кем угодно, чем активно пользуюсь“. Артур рассказал, что благодаря Tinder он знакомится с разными типажами женщин, что доставляет ему особое удовольствие: „Я здесь и с мулаткой могу встретиться, и с худой, и с толстой, и высокой, и низкой… ну, вы поняли. Меня не интересуют долгосрочные отношения, я ищу короткие яркие встречи“.
На вопрос о том, легко ли девушку вывести из виртуального общения в реальный мир, Василий ответил, что довольно легко: „Я стараюсь не затягивать общение и сразу откидываю долгие разговоры и разглагольствования. Да-да, нет-нет, прогулка, кафе и домой на просмотр кино“.
„Если она „даст“ на первом свидании – в жены не возьму“
Василий оказался мужчиной неоднозначным, и в его рассказе прослеживается явное расхождение: несмотря на то, что он целенаправленно ищет в социальных сетях быстрые встречи, девушку, которая готова переспать с ним на первом свидании, не видит спутницей жизни. „Для меня идеальное свидание сейчас – это вкусно поесть в ресторане, зажечь искру и уехать вместе на такси ко мне домой. Такие встречи могут и несколько раз случаться при взаимной симпатии, однако женщину, которая легко согласилась на подобный формат, – в жены однозначно не возьму“.
Артур, 32 года, журналист
„Верю в неотвратимую судьбу: если будет складываться, то отпираться не стану“
Артур не состоит в отношениях полтора года. После разрыва последних, думал, что на вопрос, „нужны ли тебе отношения?“, будет отвечать однозначно: „Я – сингл и предпочитаю не вступать в романтические отношения“. Однако теперь, по прошествии времени, чувствует, что данная позиция перестает быть близкой: „Сейчас я убежден в обратном, но для изменения своего статуса ничего не делаю. Но я верю в неотвратимую судьбу: если будет складываться, то отпираться не стану“.
„Она увидела, как я хинкали ем, и все - образ развалился“
„Я раньше часто на свидания ходил с девушками из Тиндера, а потом устал, – поделился Артур. – Тиндер - это же почти работа: свайпать, изучать, писать, договариваться. Как будто в свободное время секретарем подрабатываешь. Что бесит? Бесит, что долго. Я с одной девушкой переписывался три месяца, прежде чем мы увиделись. А когда все-таки встретились, то оказалось, что мы просто не подходим друг другу.
Она увидела, как я хинкали ем, и все - образ развалился. Ни починить, ни склеить“.
Идеальное свидание: „Не приглашу девушку в кино, помолчать мы и в Tinder можем“
Артур рассказал, что идеальным может быть любое свидание: „Мне, например, одинаково уютно и в кафе, и на лыжах. Есть скорее исключение. На первом свидании я, вероятно, не приглашу девушку в кино. Или в любое другое место, где просят соблюдать тишину. Помолчать мы и в Tinder можем“.
На вопрос об идеальной девушке Артур ответил ёмко и точно: „Это лучший друг, к которому ты испытываешь сексуальное влечение“.
Экзамен завален: „Теперь обращаю внимание на пальцы“
Артур любезно поделился своей историей знакомства в общественном месте: „Был я в торговом центре и в отделе с ювелирными изделиями заприметил красивую девушку: глаза искрятся, улыбка сияет. Подумал, что для привлечения внимания спрошу сначала про цепи-кольца, а дальше сориентируюсь. Подхожу и вдруг понимаю, что вообще не разбираюсь в этих цацках. Даже вопрос нормальный не придумал.
Проблеял что-то про подарок маме и глупо улыбаюсь. Она давай дополнительными вопросами закидывать: какой праздник? Сколько маме лет? А я, как на экзамене, ну все, думаю, завалила, пора признаваться. „Я, мол, вас разыграл и весь этот спектакль только чтобы с вами познакомиться“. Тогда она подняла руку и указала на обручальное кольцо. И мне почему-то стало так неловко. Как будто глупостей наговорил.
Это я все к чему? Предпочитаю знакомиться как бы невзначай, а внимание обращаю теперь на пальцы“.