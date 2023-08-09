09.08.2023, 07:20
ФОТО | Буйство красок! Пострадавшее в пожаре здание Pakendikeskus в Ласнамяэ украсили яркие граффити
ФОТО: | Delfi Meedia
При пожаре на станции отходов Суур-Сыямяэ в мае пострадало также здание Pakendikeskus, но теперь его стенам нашлось новое применение: они стали холстом для художников граффити.
Перед тем, как начать ремонтировать полусгоревшее складское здание, Pakendikeskus провел акцию уличного искусство. На стенах бывшего склада свой след оставили 102 уличных хужожника из Эстонии, Латвии, Литвы ,Финляндии, Швеции, Украины, Франции, Нидерландов и Чили.
Складское здание Pakendikeskus пострадало 23 мая этого года, когда на находящейся на соседнем участке станции отходов AS Epler & Lorenz вспыхнул пожар.