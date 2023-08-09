Книга эстонской писательницы стала хитом номер один в США

В эти дни Кристина находится в книжном туре по США, раздавая автографы, появляясь в книжных магазинах и давая интервью известным каналам. Сейчас автор стала очень заметна в Америке, но мало что известно о ней и её книге на родине, в Эстонии.

Кристина Мянд-Лахиани, соучредитель международной компании по образовательным технологиям Mindvalley, предприниматель и писатель, пока единственная эстонка, чья книга была опубликована одним из самых уважаемых издательств в мире — Hay House. Она также является единственной эстонкой, получившей звание автора бестселлера Wall Street Journal и USA Today.

Кристина Мянд-Лахиани — международная исполнительница, предприниматель, художник, филантроп и мать двоих детей. Она является соучредителем Mindvalley, одной из крупнейших образовательных сред в мире, и посвятила последние 20 лет своей карьеры всемирно известным учителям, таким как Майкл Беквит, Боб Проктор, Лиза Николс и многим другим. Кристина является автором четырех курсов Mindvalley — „7 дней до счастья“, „Живи по своим правилам“, „10 вопросов, чтобы полюбить себя“ и „От отличного к прекрасному“. Курсы помогают ценить каждое мгновение и обращать внимание на маленькие повседневные радости.

Книга Кристины Мянд-Лахиани „Becoming Flawesome“ с середины июня продается в Англии, США и Австралии.

„Я описала в книге свой жизненный опыт, конечно, за этим стоит большой труд, но мне кажется, что такая книга будет нужна и другим людям“, — радуется Кристина. „В своей жизни я была в такой ситуации, когда не знала, как двигаться вперед, но как соучредитель Mindvalley я поняла, что меня окружают лучшие в мире учителя, авторы, коучи, терапевты, тренеры. Я приняла эти знания и начала всё заново. Я стала искать выход из замешательства, искать и снова находить себя. Возникли вопросы о том, кто я внутри, чем я занимаюсь в этой жизни, зачем я нужна. В книге я делюсь способами жить в мире с собой, найти свое призвание и быть счастливой“, — говорит Кристина.