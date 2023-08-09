Книга эстонской писательницы стала хитом номер один в США(9)
Книга Кристины Мянд-Лахиани „Becoming Flawesome“ („Становление безупречной“) стала бестселлером № 1 в США. Об этом сообщили на прошлой неделе в журналах Wall Street Journal, USA Today, Barnes & Nobel и Amazon.
В эти дни Кристина находится в книжном туре по США, раздавая автографы, появляясь в книжных магазинах и давая интервью известным каналам. Сейчас автор стала очень заметна в Америке, но мало что известно о ней и её книге на родине, в Эстонии.
Кристина Мянд-Лахиани, соучредитель международной компании по образовательным технологиям Mindvalley, предприниматель и писатель, пока единственная эстонка, чья книга была опубликована одним из самых уважаемых издательств в мире — Hay House. Она также является единственной эстонкой, получившей звание автора бестселлера Wall Street Journal и USA Today.
Кристина Мянд-Лахиани — международная исполнительница, предприниматель, художник, филантроп и мать двоих детей. Она является соучредителем Mindvalley, одной из крупнейших образовательных сред в мире, и посвятила последние 20 лет своей карьеры всемирно известным учителям, таким как Майкл Беквит, Боб Проктор, Лиза Николс и многим другим. Кристина является автором четырех курсов Mindvalley — „7 дней до счастья“, „Живи по своим правилам“, „10 вопросов, чтобы полюбить себя“ и „От отличного к прекрасному“. Курсы помогают ценить каждое мгновение и обращать внимание на маленькие повседневные радости.
Книга Кристины Мянд-Лахиани „Becoming Flawesome“ с середины июня продается в Англии, США и Австралии.
„Я описала в книге свой жизненный опыт, конечно, за этим стоит большой труд, но мне кажется, что такая книга будет нужна и другим людям“, — радуется Кристина. „В своей жизни я была в такой ситуации, когда не знала, как двигаться вперед, но как соучредитель Mindvalley я поняла, что меня окружают лучшие в мире учителя, авторы, коучи, терапевты, тренеры. Я приняла эти знания и начала всё заново. Я стала искать выход из замешательства, искать и снова находить себя. Возникли вопросы о том, кто я внутри, чем я занимаюсь в этой жизни, зачем я нужна. В книге я делюсь способами жить в мире с собой, найти свое призвание и быть счастливой“, — говорит Кристина.
Книга продается в Эстонии на английском языке, но в конце этого года будет опубликована и эстонская версия.
Титулы, которые завоевала книга Кристины Мянд-Лахиани:
Бестселлер The Wall Street Journal №1
Бестселлер USA Today в области самопомощи № 1.
Amazon # 1 Бестселлер
Бестселлер Barnes & Noble №1
USA Today №2 в бестселлере документальной литературы
USA Today заняла 12-е место в списке самых продаваемых книг
В книге „Становление безупречной“, опубликованной в июне 2023 года издательством Hay House Publishing, она рассказывает о своем пути от того, как сошла с вершины Mindvalley, сознательно рассталась со своим мужем и стала более честной с самой собой.
Среди авторов, которые печатались в издательстве Hay House, есть такие как: доктор Уэйн Дайер («Изменив свои мысли, ты изменишь свою жизнь“), Дорин Вертью («Ангельские открытки и ангельские послания“), Мел Роббинс («Правило 5 секунд“), Вани Хари (Food Babe), доктор Джо Диспенза («Вы — плацебо“), конечно, и сама Луиза Хей, и многие другие.