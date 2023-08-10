Польские женщины стали ревновать: боятся, что украинки уведут их мужей

Согласно последним исследованиям Варшавского университета, в Польше растёт настороженность по отношению украинкам, переехавшим в страну из-за развязанной Путиным войны. Наибольшие предрассудки демонстрируют молодые польские женщины - их беспокоит, что украинки создают слишком высокую конкуренцию на брачном рынке.

Как пишет издание Wyborcza, в интернете стало много объявлений и групп, направленных на создание отношений между польскими мужчинами и украинскими девушками. „Украинки знакомятся с поляком“, „Одинокие украинки в Польше“, „Ищу парня-поляка“ или „Украинка ищет мужа-поляка“, „Поляк ищет жену-украинку“ растут как грибы после дождя и быстро собирают тысячи людей.

Агнешка Косович, президент Польского миграционного форума отмечает, что для некоторых женщин, которые бегут в Польшу от войны и с трудом находят в ней свое место, отношения с поляком могут стать гарантией безопасности и стабильности. Однако, она выражает сомнение в правдивости стереотипа, что украинка – это покорная жена из традиционных отношений:

Я боюсь, что эти надежды могут не оправдаться. Мой опыт работы с украинками показывает, что это трудолюбивые, умные и образованные женщины, умеющие постоять за себя“.

В настоящее время в Польше находится около 1,2 млн беженцев из Украины. Большинство из них женщины. По словам Косович, не все из них оставили своих мужей сражаться на фронте - многие не были в отношениях, другие были, но в неудачных, третьи только вступают во взрослую жизнь. Она также отмечает, что разлука может принести облегчение, а не страдание, боль и тоску - на расстоянии пары часто понимают, что их связь была не такой уж и прочной.