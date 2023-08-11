Топчик
11.08.2023, 13:26

ВИДЕО | Лохнесское чудовище в Таллинне? Очевидец запечатлел необычное существо в карьере Мяннику

 (17)
Существо в карьере
Существо в карьере
ФОТО: Erakogu

Очевидец заснял на видео в карьере Мяннику загадочное существо, которое вызвало у пользователей Сети ассоциации с Лохнесским чудовищем. Местная женщина, удивленная необычным зрелищем, задала в Facebook резонный вопрос: „...к знатокам - кто это плывет?“

На коротком видеоролике, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть темный силуэтн, плывущий по поверхности воды карьера. По словам очевидца, существо было примерно полтора метра. Многие жители города сразу же начали дискутировать о том, что это могло быть: выдра, бобер, нерка, или даже чудовище из народных легенд?!

Были и шуточные комментарии. Пользователи успокаивали друг друга, что существо точно не крокодил, и не акула - купаться можно.

Как вы считаете, кто или что на видео?

Оставить комментарий Читать комментарии (17)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии