ВИДЕО | Лохнесское чудовище в Таллинне? Очевидец запечатлел необычное существо в карьере Мяннику

На коротком видеоролике, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть темный силуэтн, плывущий по поверхности воды карьера. По словам очевидца, существо было примерно полтора метра. Многие жители города сразу же начали дискутировать о том, что это могло быть: выдра, бобер, нерка, или даже чудовище из народных легенд?!