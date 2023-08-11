11.08.2023, 13:26
ВИДЕО | Лохнесское чудовище в Таллинне? Очевидец запечатлел необычное существо в карьере Мяннику(17)
На коротком видеоролике, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть темный силуэтн, плывущий по поверхности воды карьера. По словам очевидца, существо было примерно полтора метра. Многие жители города сразу же начали дискутировать о том, что это могло быть: выдра, бобер, нерка, или даже чудовище из народных легенд?!
Были и шуточные комментарии. Пользователи успокаивали друг друга, что существо точно не крокодил, и не акула - купаться можно.
Как вы считаете, кто или что на видео?